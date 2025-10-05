A Rovetta fermi i lavori della fibra ottica | materiali abbandonati da mesi a bordo strada

Rovetta. Sono mesi che all’ingresso del paese i cittadini possono osservare ammassati lungo il Provinciale materiali edili abbandonati. A pochi metri, un camion in sosta perenne. Succede a Rovetta, in Val Seriana. Nella frazione Conca Verde una sgradevole cartolina accoglie i turisti e crea disagi ai residenti in zona. Una situazione segnalata nei giorni scorsi da una cittadina sul gruppo Facebook “Sei di Rovetta se.” con un post che ha riportato l’attenzione sullo stato del cantiere di posa della fibra ottica. Nei commenti la spiegazione del consigliere di maggioranza in Comune Massimo Scandella, giovane amministratore che ricopre anche la carica di presidente del Bim. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

