A Roma sud apre un centro d' accoglienza per senza dimora
A distanza di un anno e mezzo dalla richiesta di acquisizione nel patrimonio immobiliare, Roma Capitale ha deciso a quale realtà associativa concedere la gestione di un bene confiscato alla criminalità organizzata nel quadrante sud della città. Dove, ufficialmente, verrà aperto un centro di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: roma - apre
Cantine Terre d’Oltrepò, Roma nega i fondi di sostegno ai viticoltori: la vendemmia si apre tra mille incognite
Uno dei migliori ristoranti di Roma d’estate apre una succursale sulla spiaggia di Capalbio
Telese, apre l’ecocentro di via Roma: un passo avanti nella gestione dei rifiuti
Roma-Parma apre la Serie A Femminile: si comincia al Tre Fontane #RomanewsEU #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook
Roma apre le porte al primo Global Summit World Travel & Tourism. Santanchè: "Italia centrale" #ANSA - X Vai su X
Al Sant'Andrea di Roma apre un centro di medicina narrativa: "Mettiamo al centro il paziente" - All’ospedale Sant’Andrea di Roma nasce “il primo centro, nel Lazio e in Italia”, per la medicina narrativa e partecipata. Segnala romatoday.it
A Casalotti apre un nuovo centro d’accoglienza e la politica rispolvera l’allarme sulla sicurezza - La notizia si è sviluppata nell'ultimo mese a partire da alcuni rumors di quartiere, ... Lo riporta fanpage.it