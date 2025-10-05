A Roma C’è da Ridere primo spettacolo teatrale su salute mentale

Roma, 2 ott. (askanews) – La terza tappa di C’è da Ridere approda al Teatro Brancaccio di Roma, che diventa palcoscenico d’eccezione per il primo tour teatrale italiano interamente dedicato alla salute mentale. Un progetto ideato da Paolo Kessisoglu e promosso dall’associazione non profit C’è Da Fare (cedafare.org), fondata dallo stesso Kessisoglu insieme a Silvia Rocchi per integrare il sistema sanitario nazionale con iniziative di sostegno psicologico e neuropsichiatrico rivolte ai giovani. Lo spettacolo inizierà alle ore 18, con gli attesissimi ospiti – le comiche Alice Mangione e Marta Filippi, i comici Andrea Perroni e Paolo Kessisoglu, il cantautore Daniele Silvestri e la giovane cantautrice IAMOLLIE – che saliranno sul palco assieme al neuropsichiatra infantile Prof. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

