A Quito la tradizionale benedizione degli animali domestici

Sabato centinaia di persone si sono riunite nel centro storico di Quito, in Ecuador, per celebrare la festa di San Francesco d'Assisi, patrono degli animali, e per far benedire i propri animali domestici. Cani, gatti, conigli e persino un gallo hanno partecipato alla cerimonia nella chiesa di San Francisco. La tradizione di benedire gli animali domestici è diventata sempre più popolare, trasformandosi in un'occasione speciale per le famiglie.

