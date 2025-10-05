A più di due anni dalla chiusura per alluvione ritorna il bingo | Apertura prima di Natale

A più di due anni dalla chiusura, causata dai gravi danni provocati dall'alluvione del maggio 2023, Cesena tornerà ad avere la sala bingo dell'ippodromo. I lavori di rifacimento sono partiti lo scorso gennaio dopo diversi mesi in attesa del permesso a costruire e una serie interventi indirizzati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

