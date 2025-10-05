A più di due anni dalla chiusura per alluvione ritorna il bingo | Apertura prima di Natale
A più di due anni dalla chiusura, causata dai gravi danni provocati dall'alluvione del maggio 2023, Cesena tornerà ad avere la sala bingo dell'ippodromo. I lavori di rifacimento sono partiti lo scorso gennaio dopo diversi mesi in attesa del permesso a costruire e una serie interventi indirizzati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Stranger Things, ultimo atto: il ritorno dopo tre anni. Ma la chiusura già divide: ecco perché
Alluvione, Evangelisti (FdI): "Azienda con 12 dipendenti in chiusura forzata da due anni. E ancora nessun lavoro"
Ponte Tallini, dopo cinque anni di chiusura partono i lavori di riqualificazione
Lecco, il Teatro della Società torna all’antico splendore Rimosse le impalcature, svelato il restauro. Dopo otto anni di chiusura, il riaprirà il 29 novembre. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #LeccoCittà #Lecco #AndreaBesati #MariaSacchi #Giusep - facebook.com Vai su Facebook
Comelico, due anni di chiusura notturna della galleria: lavori fino al 2027 https://bellunesinelmondo.info/2025/09/28/comelico-due-anni-di-chiusura-notturna-della-galleria-lavori-fino-al-2027/… - X Vai su X