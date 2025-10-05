A Pescara 2,15 euro il costo medio di un chilo di pasta | è il più alto d' Italia e con i dazi Usa si temono rincari
Pescara è la città italiana dove un chilo di pasta di semola di grano duro costa di più e per la precisione 2,15 euro a fronte di una media nazionale di 1,84, prezzo questo che con i dazi imposti dagli Usa potrebbe subire variazioni. A fornire il dato e lanciare l’allarme è Assoutenti alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
