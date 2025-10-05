A Ostia apre Brezza il bar che vuole diventare un salotto di casa

Gamberorosso.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno spazio quotidiano e senza pretese, Brezza nasce da chi è cresciuto qui per chi vive e per chi vuole riscoprire questa cittadina sul mare. Vino naturale, cucina semplice, legami reali con il territorio. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

a ostia apre brezza il bar che vuole diventare un salotto di casa

© Gamberorosso.it - A Ostia apre Brezza, il bar che vuole diventare un salotto di casa

In questa notizia si parla di: ostia - apre

Apre la prima libreria Feltrinelli di Ostia: 200 metri quadrati e 20mila libri

Cerca Video su questo argomento: Ostia Apre Brezza Bar