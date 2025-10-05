A Monza la carica dei sindaci | in tricolore alla testa del corteo per dire no a Pedemontana
MONZA – Cori, striscioni, cartelli. Sabato, in centro a Monza, hanno sfilato i No Pedemontana, convinti che l’opera nata “40 anni fa” sia “un disastro ambientale ed economico”. “Una scelta irrazionale e sbagliata”: così Simone Sironi, primo cittadino di Agrate, ha bollato l’autostrada “a otto corsie, a tre chilometri dalla Tangenziale Est” che “si mangerà un terzo dei 4 milioni di metri cubi di verde del Parco agricolo Nord Est nel Vimercatese”, aggiunge Angela Marcella, assessora di Bernareggio. Gli amministratori della Brianza Est hanno presenziato in massa alla manifestazione, sono 15 dei 17 Comuni che hanno appoggiato l’iniziativa dei comitati e che erano a fianco della gente: Agrate, Bellusco, Bernareggio, Burago, Busnago, Cambiago, Carnate, Cavenago, Cornate, Lesmo, Ornago, Ronco, Sulbiate, Usmate Velate, Triuggio e Vimercate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
