A Milano la prima personale italiana dell’artista cinese esplora il dialogo tra corpo energia e materia in un percorso sensoriale unico

( a skanews) – Galleria Poggiali nella sede di Foro Bonaparte a Milano ospita fino al 13 dicembre 2025 la prima mostra personale in Italia di Bai Yiyi (Datong, Cina, 1992), intitolata Healing e a cura di Elisa Carollo. In occasione dell’apertura Marco Poggiali ha raccontato ad Askanews la scelta dell’artista e la sua pratica: «L’opera di Bai Yiyi si inserisce all’interno di una ricerca che la Galleria Poggiali sta portando avanti da circa il 2020 in cui si sono succeduti artisti del calibro internazionale dagli Stati Uniti all’Europa. In questo caso abbiamo voluto portare Bai prima di tutto perché il lavoro ci ha colpito in maniera incredibile e anche perché rappresenta la prima volta di un esponente della cultura cinese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

