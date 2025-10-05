A Maleo monta la protesta | No alla palestra nel parco In trecento chiedono un’alternativa
MALEO – La piazza XXV aprile di Maleo venerdì pomeriggio ha ospitato l’assemblea pubblica promossa da Teresa Salvadori e Augusta Pomati, del gruppo di minoranza in Consiglio comunale “Ideale Comune“. Le due donne sono scese in piazza per dire no, ancora una volta, alla r ealizzazione della palestra nel cortile delle scuole, a villa Trecchi. La struttura ne è infatti priva e i docenti, per fare educazione fisica, devono portare gli alunni nella palestra comunale di via Fermi, percorrendo strade urbane. Così il Comune, ottenuti fondi del Pnrr, 1,3 milioni di euro, ha annunciato la realizzazione di una palestra nell’area delle scuole e quindi di Villa Trecchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
