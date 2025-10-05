A Londra sfilata di star per la giustizia i Clooney agli Albie Awards

(Adnkronos) – Una pioggia di stelle ha illuminato Londra, ma questa volta non si trattava solo di cinema e red carpet. George e Amal Clooney hanno accolto oltre 400 ospiti illustri presso il Museo di Storia Naturale per la quarta edizione degli Albie Awards, il premio internazionale che celebra chi si batte per la giustizia, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com