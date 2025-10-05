A Hiroshima la memoria della bomba atomica si preserva grazie alla tecnologia

Visori per le realtà virtuale ricreano le macerie dopo lo scoppie. Archivi digitalizzano lettere e memorie dei sopravvissuti. In Giappone la tecnologia viene utilizzata per salvaguardare il ricordo della devastazione del 1945. Abbiamo incontrato chi se ne occupa. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - A Hiroshima la memoria della bomba atomica si preserva grazie alla tecnologia

