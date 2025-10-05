A Gallipoli spunta il pesce foglia

Tgcom24.mediaset.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pesce foglia vive nei mari tropicali ma il riscaldamento del Mediterraneo potrebbe averlo spinto fino alle nostre latitudini. Una sorpresa per i pescatori e un segnale, l'ennesimo, su quanto accade nel "mare nostrum", sempre più colonizzato da specie aliene. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

a gallipoli spunta il pesce foglia

© Tgcom24.mediaset.it - A Gallipoli spunta il "pesce foglia"

