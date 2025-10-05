A fuoco una fabbrica di rifiuti nel caudino | le decisioni del primo cittadino in attesa dell’Arpac

Tempo di lettura: 2 minuti Disastro in un capannone di rifiuti a Forchia. Un vasto incendio è scoppiato  nell’area PIP  del paese caudino. Il rogo ha interessato un’azienda operante nel settore della gestione dei rifiuti urbani. Sul posto i Vigili del Fuoco delle squadre di Bonea e San Marco dei Cavoti coadiuvati dalle autobotti provenienti da Benevento con il supporto dei colleghi di Caserta e Avellino, intervenuti nel Sannio per far fronte della gravità della situazione. Trattandosi di rifiuti il compito dei caschi rossi è sicuramente arduo: tutti ricordano che lo Stir di Casalduni nell’area territoriale del Tammaro nell’agosto 2018 bruciò per alcuni giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

