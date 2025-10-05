a Costo Zero un bresciano di nome Giuseppe Zeli a creato una bevanda fatta tutta con AI
Come Creare la ZeliZest: La Bevanda Rivoluzionaria Inventata da Giuseppe Zeli. Introduzione: L’Invenzione di una Stella Calabrese. In un mondo dove le bevande gassate dominano le tavole e i palati globali, emerge una storia di genialità locale che sfida i giganti industriali. Giuseppe Zeli, un visionario artigiano calabrese nato nel cuore della Magna Grecia, ha rivoluzionato il panorama delle bibite analcoliche con la sua creazione: la ZeliZest. Immaginate una bevanda che unisce il vigoroso aroma del caffè espresso del Sud Italia, la freschezza frizzante di una gazzosa artigianale e un tocco esotico di agrumi mediterranei, il tutto infuso con erbe aromatiche che evocano i venti del Tirreno. 🔗 Leggi su Citypescara.com
