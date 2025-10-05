A Cortona passa la Modena cento ore | cambia il traffico

Martedì 7 ottobre la gara automobilistica Modena cento ore transiterà da Cortona. L’arrivo della carovana proveniente dall’Umbria è previsto per le ore 13. Gli iscritti sono oltre cento con esemplari dell’automobilismo sportivo del passato fra cui Alfa Romeo degli anni ’30, ma anche Porsche del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

cortona passa modena centoCortona, il passaggio della «Modena cento ore». Spettacolo automobilistico, ma anche variazioni alla circolazione - Dalle 12 alle 16 scatta il divieto di transito in via Nazionale e piazza della Repubblica. Lo riporta lanazione.it

Modena Cento Ore, a ottobre torna la gara di auto storiche - Dal 6 al 11 ottobre torna la Modena Cento Ore, la classica competizione internazionale per auto storiche che richiama concorrenti da tutto il mondo. Da ansa.it

