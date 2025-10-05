A che ora Tony Cairoli oggi al Motocross delle Nazioni 2025 | programma preciso dove vederlo in tv e streaming
Oggi, domenica 5 ottobre, sarà grande spettacolo sull’ Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana) per l’edizione 2025 del Motocross delle Nazioni. Quest’oggi assisteremo alla sfida delle sfide con le tre classi MXGP, MX2 e Open all’opera. L’Italia vorrà recitare un ruolo da primattrice, ma non sarà affatto semplice per la concorrenza presente. La formazione del Bel Paese avrà la seguente rappresentanza: Tony Cairoli (MXGP), Andrea Adamo (MX2) e Andrea Bonacorsi (classe Open). Grande attenzione sarà rivolta al 40enne di Patti che ha deciso di accettare la sfida e provare a fare la differenza in sella alla Ducati. 🔗 Leggi su Oasport.it
