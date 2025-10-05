A che ora Sinner-Griekspoor oggi ATP Shanghai 2025 | orario canale tv partite precedenti
Jannik Sinner proseguirà nella difesa del titolo nel tabellone principale di singolare maschile dello Shanghai Masters di tennis: nel terzo turno l’azzurro giocherà contro il neerlandese Tallon Griekspoor nella giornata di oggi, domenica 5 ottobre, sullo Stadium Court, il campo principale. Il match sarà il quarto ed ultimo in programma a partire dalle ore 6.30 italiane (ma il terzo si giocherà in ogni caso non prima delle ore 12.30 italiane): nei sei precedenti tra l’azzurro ed il neerlandese, andati in scena tutti tra il 2023 ed il 2024, ha sempre vinto Sinner. La sfida tra l’azzurro Jannik Sinner ed il neerlandese Tallon Griekspoor sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it
