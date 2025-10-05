A che ora la MotoGP su TV8 oggi GP Indonesia 2025 | quando la differita in chiaro della gara

L’edizione 2025 del Gran Premio di Indonesia di MotoGP si terrà alle prime luci europee di domenica 5 ottobre. Sarà invece pomeriggio inoltrato a Mandalika, dove – per venire incontro agli spettatori del Vecchio Continente – si gioca con gli orari di partenza per ridurre la differenza di fuso orario tra l’Isola di Lombok e il principale mercato del Motomondiale. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 9.00 La pista di Mandalika è ricca di curve veloci e priva di violente staccate, un lay-out ben diverso da tanti autodromi di recente costruzione. Questo, in effetti, è totalmente diverso dal concetto di Stop&Go o dalle caratteristiche che può assumere qualsiasi Tilkodromo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Indonesia 2025: quando la differita in chiaro della gara

