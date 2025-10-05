A che ora la F1 su TV8 oggi GP Singapore 2025 | programma gara differita in chiaro
Il Gran Premio di Singapore 2025 di F1 si disputerà nel primo pomeriggio europeo di domenica 5 ottobre. La possibilità di gareggiare in notturna riesce quasi ad annullare la differenza di fuso orario con il Vecchio Continente, almeno se si parla di palinsesti nostrani. È proprio una delle ragioni che spinsero a utilizzare l’illuminazione artificiale. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 14.00 Peraltro, la dinamica permette di avere il GP in prima serata nel mercato asiatico. A questo giro, i più penalizzati sono gli spettatori americani (in particolare quelli della West Coast statunitense). Avranno però modo di rifarsi nelle prossime settimane, quando avranno una serie di appuntamenti dalle loro parti! Sarà la XVI edizione di un appuntamento che, sinora, 13 volte su 15 ha visto primeggiare un pilota scattato dalle prime tre caselle. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: oggi - singapore
Italia-Singapore oggi, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, streaming
Mondiali Singapore 2025, il programma di oggi (16 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara
Mondiali Singapore 2025, il programma di oggi (18 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara
?Hey #singaporeGp !! Oggi Gara alle 14.00 orario #Italy !! Non perdertela !! #F1 #Singapore #Passion #Sunday #Travel #Project #Weekend #Ferrari #Canon #Show - X Vai su X
Lando Norris partirà quinto a Singapore ?”Siamo stati troppo lenti oggi rispetto a Mercedes e Red Bull” Scopri di più A cura di Cecilia Pittaccio - facebook.com Vai su Facebook
F1 oggi in tv, GP Singapore 2025: orario gara, streming, programma Sky e TV8 - Oggi, domenica 5 ottobre, andrà in scena il GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Come scrive oasport.it
Formula 1 oggi, orari TV del GP Singapore su TV8 e Sky e dove vederlo: Russell in pole, Leclerc settimo - X in pole nella griglia di partenza davanti a Y e Z dopo le qualifiche. Lo riporta fanpage.it