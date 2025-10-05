A che ora gioca Sinner a Shanghai e tutto lo sport in tv oggi domenica 5 ottobre

Da non perdere anche il calcio con Juventus - Milan, il Gran Premio di Singapore e il Gran premio dell'Indonesia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A che ora gioca Sinner a Shanghai e tutto lo sport in tv oggi, domenica 5 ottobre

In questa notizia si parla di: gioca - sinner

Oggi Sinner-Auger Aliassime: a che ora si gioca la sfida per i quarti di finale a Cincinnati

Sinner-Bublik 6-1, 6-1, 6-1: dominio di Jannik in un'ora e 22 minuti. Quando gioca? Sfiderà Musetti

Sinner-Alcaraz oggi in finale a Wimbledon, quando si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Sinner a Shanghai: quando gioca contro Altmaier: programma e orari del torneo?Il duello con Alcaraz per il n.1 - X Vai su X

Quando gioca Sinner a Shanghai? C'è il programma per il debutto contro Altmaier - facebook.com Vai su Facebook

Perché Sinner non ha il giorno di riposo a Shanghai? Il motivo e a che ora gioca domenica - Nessun giorno di riposo tra secondo e terzo turno per il numero 2 del mondo Sinner a Shanghai, ma qual è il motivo? Da spaziotennis.com

Sinner implacabile a Shanghai Battuto Altmaier, ora Griekspoor - Tutto facile per Jannik contro il tedesco che lo aveva battuto nel 2023 a Parigi: il servizio funziona, il rovescio è irresistibile e gli attacchi sono più frequenti ... Come scrive panorama.it