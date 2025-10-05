A Carlo Verdone la laurea ad honorem in Medicina dell' Uniba | Testimonial unico nella promozione della prevenzione

Carlo Verdone riceve la laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia dell'Università di Bari. Il riconoscimento è stato consegnato all'attore e regista romano questo pomeriggio al Petruzzelli, nel corso della cerimonia inaugurale del 127esimo congresso nazionale della Sic (Società italiana di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il regista Carlo Verdone riceve a Bari la Laurea ad honorem in medicina e chirurgia. Noto il suo interesse per tutto ciò che riguarda sintomi e farmaci. "Ma agli amici dico sempre di sentire il loro medico..." - X Vai su X

A Carlo Verdone la laurea in Medicina. La cerimonia a Bari - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Verdone, laurea honoris causa in Medicina all'Università di Bari. «Mi dissero che l'ansia mi avrebbe salvato» - Al Teatro Petruzzelli di Bari, il regista e attore romano, Carlo Verdone, classe 1950, ha ricevuto la laurea honoris causa in medicina e chirurgia, da ... Segnala msn.com

A Carlo Verdone laurea ad honorem in Medicina da UniBa - Per un "approccio compassionevole e clinico alla medicina" che assieme alla "sua celebrità e alle sue capacità comunicative" lo hanno reso un "testimonial competente e unico nella promozione della pre ... Si legge su msn.com