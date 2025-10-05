Davvero poche cose sanno aiutare ad accettare con uno spirito migliore la fine dell’estate, e tra queste vi sono sicuramente quei soffici plaid imbottiti, i capispalla di tendenza, la cioccolata calda, le castagne e, anche se non necessariamente in questo ordine, le nuove tendenze make-up. Ebbene sì, l’ autunno si è abbattuto con tutta la sua frizzantezza anche sul panorama beauty, portando con sé in dono tutta una serie di trend più o meno inediti, ed è assolutamente nostro dovere informarci a riguardo. Dopotutto ne va del nostro umore per i prossimi sei mesi. Tendenze make-up autunno 2025, le 6 di cui non potrai più fare a meno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - 6 beauty trend per affrontare l’autunno 2025 con lo spirito giusto