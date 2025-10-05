5 ottobre oggi torna la Domenica al museo | ecco dove si entra gratis
Firenze, 4 ottobre 2025 – Oggi torna la Domenica al museo. Molti dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei autonomi diffusi su tutto il territorio regionale saranno aperti gratuitamente con mostre temporanee, visite tematiche e iniziative. Firenze. Ingresso gratuito alle Gallerie degli Uffizi e ai Musei del Bargello. La Galleria dell’Accademia di Firenze offrirà l’accesso gratuito dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso alle 18.20).I visitatori avranno dunque un’occasione imperdibile per ammirare le collezioni del museo. Un viaggio attraverso secoli di storia dell’arte, recentemente impreziosito da un’interessante novità: la web-app dedicata alle sculture di Michelangelo Buonarroti, che il museo fiorentino ha realizzato nell’ambito della rassegna “L’eterno contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ottobre - oggi
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 1 ottobre 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 1 ottobre 2025
Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 1 ottobre 2025
Da oggi, sabato 4 ottobre, è possibile vedere la nuova installazione filmica di Isaac Julien ‘All That Changes You.Metamorphosis’, in anteprima mondiale a Palazzo Te. Il progetto curato da @_lorenzogiusti è presentato nel rinnovato spazio delle fruttiere che ri - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero: Cgil, più di 2 mln di persone in oltre 100 piazze Landini al corteo di Roma con 300mila manifestanti Roma, 3 ottobre - La mobilitazione di oggi è stata un successo: più di 2 milioni di persone sono scese in piazza per partecipare ai cortei che si sono - X Vai su X
5 ottobre, oggi torna la Domenica al museo: ecco dove si entra gratis - Molti dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei autonomi diffusi su tutto il ... Lo riporta msn.com
Il 3-4-5 ottobre torna ‘Mela di Aism’ in 5mila piazze italiane - ROMA – In occasione della Giornata del dono, venerdì 3, e nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre, torna ‘La mela di Aism’, l’evento di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fon ... Secondo dire.it