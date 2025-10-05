Firenze, 4 ottobre 2025 – Oggi torna la Domenica al museo. Molti dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei autonomi diffusi su tutto il territorio regionale saranno aperti gratuitamente con mostre temporanee, visite tematiche e iniziative. Firenze. Ingresso gratuito alle Gallerie degli Uffizi e ai Musei del Bargello. La Galleria dell’Accademia di Firenze offrirà l’accesso gratuito dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso alle 18.20).I visitatori avranno dunque un’occasione imperdibile per ammirare le collezioni del museo. Un viaggio attraverso secoli di storia dell’arte, recentemente impreziosito da un’interessante novità: la web-app dedicata alle sculture di Michelangelo Buonarroti, che il museo fiorentino ha realizzato nell’ambito della rassegna “L’eterno contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 5 ottobre, oggi torna la Domenica al museo: ecco dove si entra gratis