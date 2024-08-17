Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Juve Milan, Allegri a DAZN: «Mai vinto allo Stadium da avversario? Speriamo sia la prima volta. Ecco la mia ... calcionews24.com
Il mango? Molto meglio degli snack, per diabete e massa magra gazzetta.it
Quattro braccianti sono morti in un incidente stradale: erano in dieci, stipati in un veicolo omologato per ... metropolitanmagazine
IL CALCIO È FALSATO: scoppia una nuova incredibile indagine | Manipolano i risultati di tutte le competizioni napolipiu.com
Anche un 20enne fra i 4 braccianti indiani morti nel Materano. “La statale sembra una mulattiera” bari.repubblica.it
Pagelle Inter Cremonese, piovono voti altissimi per Tuttosport: Bonny il migliore in un’Inter perfetta per ... internews24.com
Giornale radio del mattino, domenica 5 ottobre
Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo Giornale radio del mattino, dome... ► lapresse.it
“Il contratto è pronto”. Ballando con le stelle, l’annuncio di Milly Carlucci in diretta
Grandi movimenti in vista nella nuova stagione di Ballando con le Stelle, che continua a essere uno... ► caffeinamagazine.it
Inter, Barella sale in cattedra: il centrocampista motore della goleada contro la Cremonese
Senza Thuram Bonny è riuscito a meravigliare; senza Hakan Calhanoglu, Barella ha preso in mano le r... ► forzainter.eu
Gad Festival, 13 giorni all'insegna degli spettacoli e della danza nel quartiere
Un calendario con 13 giorni di spettacoli per 38 appuntamenti, che impegnano 29 compagnie e artist... ► ferraratoday.it
Sharapova, prove di ritorno in campo? Il video postato dall’ex numero uno fa sognare i tifosi
(Adnkronos) – Maria Sharapova 'accende' la domenica di tennis e fa sognare migliaia di appassionati.... ► periodicodaily.com
Divulgazione scientifica, a Reggio Calabria torna il Festival Cosmos 2025
Torna puntuale, anche quest’anno il Festival Cosmos, scienza, cultura, società edizione 2025. La m... ► reggiotoday.it
“Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni prima puntata e ospiti di domenica 5 ottobre 2025
Domenica 5 ottobre 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, prende il via la 23a edi... ► superguidatv.it
Sharapova, prove di ritorno in campo? Il video postato dalla russa fa sognare i tifosi
Maria Sharapova 'accende' la domenica di tennis e fa sognare migliaia di appassionati con un video s... ► golssip.it
Mafia e traffici di droga, chiesto il processo per 106 imputati e un’archiviazione
LECCE - C’è la richiesta di rinvio a giudizio in una delle operazioni antimafia più clamorose degl... ► lecceprima.it
Alessandro Cattelan e le parole di fuoco contro Fabio Fazio: avete sentito cosa ha detto?
Alessandro Cattelan sorprende tutti con dichiarazioni forti su Fabio Fazio. Ecco cosa ha detto il c... ► donnapop.it
Rana Verona supera Piacenza al tie break e va in finale la Memorial Parenti
La prima edizione del Memorial Andrea Parenti è iniziata con una vittoria per Rana Verona, che nel... ► veronasera.it
Accoltellato nella notte a Modena, morto tunisino
I carabinieri sono sulle tracce dell'omicida, forse un connazionale. Ancora da ricostruire con preci... ► imolaoggi.it
Guida senza patente, armi e pezzi di auto rubati: i controlli nell'hinterland
Controlli straordinari dei carabinieri nella notte tra venerdì e sabato nei comuni di Giugliano, M... ► napolitoday.it
Cosa ci ha detto il debutto di Pierpaolo Piccioli sul nuovo menswear di Balenciaga
Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui... ► gqitalia.it
Firenze, torna la Domenica metropolitana con ingresso gratis nei musei
Firenze, 4 ottobre 2025 - Nella giornata del 5 ottobre torna la Domenica Metropolitana e tutti i r... ► lanazione.it
Amministrative a Carini: il Movimento Libertà Nazionale aderisce al progetto politico di Giovanni Gallina (Udc)
I dirigenti del movimento Mln, Michele Bellanca, coordinatore provinciale di Palermo, e Francesco ... ► palermotoday.it
"Discoteca" sotto le stelle e i residenti sono esasperati: "C'è caos anche con le finestre chiuse"
“Non vogliamo diventare una nuova via Bergamo. Qui non si riesce più a dormire, ma anche solo a tr... ► monzatoday.it
La Comunità energetica Terra Nostra si presenta ai cittadini: appuntamento a Cepagatti
Ridurre i costi energetici, promuovere la sostenibilità, generare valore per il territorio. Con qu... ► ilpescara.it
Udinese Cagliari (domenica 05 ottobre 2025 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Udinese e Cagliari devono riscattarsi dopo la sconfitta della scorsa settimana e si affrontano al B... ► infobetting.com
Infortuni alle mani: i lavori più usuranti e come curarli con la chirurgia mininvasiva
La mano è la parte del corpo più colpita dagli infortuni in diversi mestieri: il dottor Carozzo spie... ► gazzetta.it
Cinghiale investito lungo via Sferracavalli: scattano i controlli per la peste suina
Nella serata di venerdì è stato rinvenuto un nuovo esemplare di cinghiale investito lungo via Sfer... ► frosinonetoday.it
L’oro autunnale delle Dolomiti: quando le Tre Cime diventano un rifugio per famiglie
Le Dolomiti Venete si vestono di una magia particolare quando l’autunno dipinge di rosso e oro i bo... ► nonewsmagazine.com
Che tempo che fa, anticipazioni del 5 ottobre: ospiti Richard Gere e Dan Brown
Tutto pronto per la nuova stagione di Che tempo che fa: il talk show condotto da Fabio Fazio torna ... ► dilei.it
Zelensky: ‘attacco russo con 50 missili e 500 droni. Usa e Ue agiscano’
“Ieri sera, l’Ucraina è stata nuovamente sottoposta a un attacco congiunto russo: oltre 50 missili e... ► imolaoggi.it
Presa Diretta, stasera la nuova puntata su Rai3: le anticipazioni di domenica 5 ottobre 2025
Torna l’appuntamento in prima serata su Rai3 e RaiPlay con “Presa Diretta“, il programma di inchies... ► superguidatv.it
Salvatore Ocone, il gip: «Ferocia omicida, se tornasse libero ucciderebbe anche il terzo figlio Mario». Come sta la 16enne ferita
Se Salvatore Ocone tornasse libero, ucciderebbe anche il terzo figlio. Sono le parole choc del gip S... ► leggo.it
Tempesta sul litorale ravennate, raffiche di bora e mareggiate: acqua sugli stabilimenti
Ravenna, 5 ottobre 2025 – La perturbazione annunciata è arrivata e sta colpendo duramente il litora... ► ilrestodelcarlino.it
Vuoi capelli setosi senza stress? Questa piastra fa tutto, anche ricordare l’ultimo calore usato (e la paghi pochissimo)
La piastra per capelli Remington Silk S9600 è disponibile su Amazon a 24,99€, in offerta rispetto a... ► quotidiano.net
De Rebotti e De Luca incontrano Francesca Albanese: "Faro di giustizia e verità"
Gli assessori regionali Francesco De Rebotti e Thomas De Luca, in rappresentanza di tutta la giunt... ► perugiatoday.it
Atletica Cadetti, Cecchetto riscrive la storia: nuovo record italiano U16 nei 5000 di marcia
Il quindicenne veneto abbatte dopo 36 anni il primato di Michele Didoni: 21:47.83 a Viareggio. In g... ► sportface.it
Ruba soldi dal portafoglio dell’ex compagna e l’aggredisce con pugni e schiaffi: 27enne arrestato
I carabinieri hanno arrestato in flagranza un 27enne per rapina e resistenza a Vimercate (Monza). L... ► fanpage.it
Paolo Belli si Racconta: Le Difficoltà da Concorrente a Ballando con le Stelle e la Felicità della Sfida
Lo storico co-conduttore del talent di Rai 1, che per la ventesima edizione è sceso in pista come c... ► lawebstar.it
Tardelli: "Juve, confusione nella gestione di Vlahovic. Allegri un fuoriclasse ce l'ha, Tudor no"
L'ex bianconero: "Dusan dev'essere sempre titolare, se non lo è ci sono altre ragioni oltre a quelle... ► gazzetta.it
Allerta meteo, il sindaco di Cesenatico: "Allagamenti diffusi nelle zone dei lungomari"
"Allagamenti diffusi nelle zone dei lungomari". A dare l'allarme è il sindaco di Cesenatico, Matte... ► cesenatoday.it
La Lancia Delta S4 spenta dal telefono di Gianni Agnelli
Tra il 1984 e il 1985 Miki Biasion ha contribuito attivamente, testandola a lungo, allo sviluppo del... ► video.gazzetta.it
Controlli a tappeto dei Carabinieri: sequestri, denunce ed espulsioni
Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ne... ► anteprima24.it
Scontro tra vecchi leader e i comandanti "giovani": ecco perché Hamas è in crisi
Sarà uno dei leader di spicco di Hamas, Khalil al-Hayya, a guidare i negoziati per porre fine alla ... ► ilgiornale.it
Usa, Trump firma ordine esecutivo su invio Guardia Nazionale a Chicago
(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per l'invio di 300... ► periodicodaily.com
Sospesa per sette giorni l'attività di un centro scommesse ritrovo abituale di pregiudicati
La polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un centro scommesse a Caltagirone, diventato u... ► cataniatoday.it
Formazioni ufficiali Udinese Cagliari, le scelte dei due allenatori
Formazioni ufficiali Udinese Cagliari, le scelte in vista della sfida tra bianconeri e rossoblù. Le... ► calcionews24.com
Mourinho spiazza un giornalista: “Quanto guadagni? Vuoi dirmelo o no? Voi siete ossessionati”
José Mourinho alla vigilia di Porto-Benfica risponde piccato sulle domande riguardo ai suoi guadagn... ► fanpage.it
Dimarco, mese d'oro: due gol e tre assist. Il miglior difensore del fanta è tornato
L'esterno nerazzurro ha già realizzato la metà delle reti siglate nello scorso campionato: è in un p... ► gazzetta.it
Calcio giovanile AICS, il Messina Sud esulta a Roccalumera
Il campionato regionale dell’AICS ha regalato un’intensa giornata di calcio giovanile al campo Com... ► messinatoday.it
Elezioni regionali, a Reggio Calabria trasferimento di alcuni seggi elettorali: l'invito di Ampa
Anche quest’anno elettrici ed elettori di Reggio Calabria si troveranno davanti a edificiscolastic... ► reggiotoday.it
Le ricerche di Marianna, il capo della Protezione civile regionale: "Grazie a tutti per lo sforzo immane"
“Ho seguito la vicenda fin dalle ore 10 di mercoledì mattina, da quando ho saputo le prime notizie... ► agrigentonotizie.it
Manovra 2026 per le famiglie: bonus mamme, detrazioni per i figli, assegno unico e congedi più larghi
Legge di bilancio da 16 miliardi, il capitolo dedicato a genitori e figli. Il governo prepara un aum... ► quotidiano.net
Difesa personale, in arrivo un corso propedeutico aperto a tutti
Imparare a difendersi attraverso le arti marziali. Si terrà a cadenza settimanale, ogni martedì da... ► ferraratoday.it
Grande Fratello: Chi è Giulia Daniela Soponariu? Età, Origini, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5
Scopriamo qualcosa in più su Giulia Daniela Soponariu, una delle concorrenti che ha varcato la Porta... ► comingsoon.it
Espulsi da Brescia 15 ladri, spacciatori e stupratori clandestini
Proseguono e i controlli straordinari disposti dal questore Paolo Sartori per contrastare l’immigr... ► bresciatoday.it
MotoGP Indonesia, Bezzecchi in ospedale per accertamenti dopo l'incidente con Marquez: niente fratture
Attimi di tensione al GP d’Indonesia , dove nel corso del primo giro Marco Bezzecchi è rimasto coinv... ► gazzettadelsud.it
Gli sequestrano la moto senza assicurazione, si arrabbia e tira una testata al vigile
Era stato fermato dalla polizia locale per un semplice controllo stradale, ma sapeva che le cose p... ► milanotoday.it
Tennis, Cus Catania: al via la quarta stagione consecutiva in Serie A2 femminile
Il Cus Catania Tennis femminile è pronto a scendere di nuovo in campo per il campionato nazionale ... ► cataniatoday.it
Juve Lecce Primavera 1 0 LIVE: Rizzo sblocca la sfida di Vinovo, bianconeri avanti!
di Redazione JuventusNews24Juve Lecce Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e crona... ► juventusnews24.com
Rasmus Munk, chi è e dove lavora il Migliore chef al mondo del 2025
Si è tenuto a Milano l'evento The Best Chef Awards e a essere eletto Migliore Chef al mondo del 202... ► fanpage.it
Sinner a Shanghai punta a fare punti utili in classifica ATP
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when y... ► gqitalia.it
Juve Lecce Primavera 2 0 LIVE: Lopez batte Penev, bianconeri avanti di due a Vinovo!
di Redazione JuventusNews24Juve Lecce Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e crona... ► juventusnews24.com
Padova e Rovigo, il 30% delle auto sarà green entro il 2027
Sabato 4 ottobre 2025, presso l’Hotel Petrarca di Boara Pisani, si è svolto il quarto Automotive D... ► padovaoggi.it
Ekipe Orizzonte, esordio travolgente: 26 4 alla Nautilus Civitavecchia
Inizia nel migliore dei modi la nuova stagione dell’Ekipe Orizzonte, che davanti al pubblico della... ► cataniatoday.it
LIVE F1 Singapore, alle 14 la gara: Russell dalla pole. Hamilton 6°, Leclerc 7°
Si corre il 18° appuntamento della stagione 2025. A vincere gli ultimi due Gran Premi è stato Max Ve... ► gazzetta.it
Buone notizie per i dipendenti Yoox: ritirato il licenziamento
Yook ha sospeso con effetto immediato la procedura di licenziamento collettivo per 211 dipendenti. ... ► metropolitanmagazine
Serie B, Redel è carica e punta al riscatto al PalaCalafiore contro Molfetta
Seconda giornata di campionato, la prima in casa per la Redel Reggio Calabria che ritrova i suoi t... ► reggiotoday.it
Oroscopo della settimana dal 6 al 12 Ottobre 2025
Transiti Planetari dal 6 al 12 Ottobre 2025 La settimana dal 6 al 12 ottobre 2025 si apre sotto u... ► webmagazine24.it