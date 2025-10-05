4 italiani su 10 portano il proprio cane a cena fuori e i ristoranti sono sempre più pet-friendly
Il 40% degli italiani ha già portato il proprio compagno animale a cena fuori, e il 75% trova i ristoranti ben disposti ad accettarli. Secondo l'indagine di TheFork il 20% delle famiglie con animali vorrebbe menù dedicati a loro, e tra i servizi più richiesti ci sono ciotole e aree riservate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
