272 milioni di bambini e ragazzi che non vanno a scuola e solo il 31% dei Paesi dispone di programmi di formazione per i docenti I dati UNICEF

I numeri diffusi dall’Unicef delineano un quadro chiaro: nel mondo ci sono 272 milioni di bambini e ragazzi che non vanno a scuola. Tra pochi mesi, con il taglio di 3,2 miliardi di dollari agli aiuti pubblici destinati all’istruzione, questa cifra salirà a 278 milioni. Una riduzione del 24% dei fondi internazionali che rischia di ampliare il divario educativo tra i Paesi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

