272 milioni di bambini e ragazzi che non vanno a scuola e solo il 31% dei Paesi dispone di programmi di formazione per i docenti I dati UNICEF

Orizzontescuola.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I numeri diffusi dall’Unicef delineano un quadro chiaro: nel mondo ci sono 272 milioni di bambini e ragazzi che non vanno a scuola. Tra pochi mesi, con il taglio di 3,2 miliardi di dollari agli aiuti pubblici destinati all’istruzione, questa cifra salirà a 278 milioni. Una riduzione del 24% dei fondi internazionali che rischia di ampliare il divario educativo tra i Paesi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milioni - bambini

UNICEF/OMS: 14 milioni di bambini senza vaccini – nuovi dati 

“Ha fatto ridere milioni di bambini, ora tutti lo piangono…”. Tv in lutto, se n’è andato un genio

Oms-Unicef, 4 milioni di bambini nel mondo non sono vaccinati

272 milioni bambini ragazziAumentano i bambini non scolarizzati, presto 278 milioni - Nella Giornata mondiale degli insegnanti, l'Unicef ricorda che ci sono 272 milioni bambini e ... Si legge su msn.com

Centri estivi 2025/ 60 milioni per bambini e ragazzi: come richiedere i fondi e chi può accedere - Aperti i termini per richiedere i 60 milioni destinati ai centri estivi 2025: comuni e enti hanno tempo fino all'8 maggio per presentare domanda “Un’estate per crescere insieme”: potrebbe essere ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: 272 Milioni Bambini Ragazzi