Il cuore della profumeria d’autore batte forte in L’ATELIER 100BON, un brand che non solo rivoluziona il concetto di lusso, ma lo rende anche accessibile a tutti. L’idea di base è semplice, ma rivoluzionaria: portare nel mondo della profumeria di nicchia una filosofia green e inclusiva, dove la qualità si sposa con prezzi onesti. L’ispirazione nasce da un’esperienza venticinquennale nelle più prestigiose Maison, che ha portato il fondatore Christophe Bombana a creare qualcosa di unico: un’esperienza olfattiva che è una vera e propria coccola, un gesto quotidiano per prendersi cura di sé. In un mondo di profumi inaccessibili, 100BON dimostra che il lusso può essere alla portata di tutti, con i suoi Eau de Parfum al di sotto dei 100€. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - 100BON: profumi di nicchia accessibili, l’anima green della profumeria francese

