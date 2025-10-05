100BON | profumi di nicchia accessibili l’anima green della profumeria francese

Metropolitanmagazine.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cuore della profumeria d’autore batte forte in  L’ATELIER 100BON, un brand che non solo rivoluziona il concetto di lusso, ma lo rende anche accessibile a tutti. L’idea di base è semplice, ma rivoluzionaria: portare nel mondo della profumeria di nicchia una filosofia  green  e inclusiva, dove la qualità si sposa con prezzi onesti. L’ispirazione nasce da un’esperienza venticinquennale nelle più prestigiose Maison, che ha portato il fondatore Christophe Bombana a creare qualcosa di unico: un’esperienza olfattiva che è una vera e propria coccola, un gesto quotidiano per prendersi cura di sé. In un mondo di profumi inaccessibili, 100BON dimostra che il lusso può essere alla portata di tutti, con i suoi Eau de Parfum al di sotto dei 100€. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

100bon profumi di nicchia accessibili l8217anima green della profumeria francese

© Metropolitanmagazine.it - 100BON: profumi di nicchia accessibili, l’anima green della profumeria francese

In questa notizia si parla di: 100bon - profumi

100bon profumi nicchia accessibili100BON: profumi di nicchia accessibili, l’anima green della profumeria francese - L'articolo 100BON: profumi di nicchia accessibili, l’anima green della profumeria francese proviene da Metropolitan Magazine. Segnala msn.com

I profumi di nicchia stanno uscendo dalla loro nicchia, e stanno diventando un grande trend - C'è chi indossa un profumo per abitudine, e chi lo sceglie come ... gqitalia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 100bon Profumi Nicchia Accessibili