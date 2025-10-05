? Diego Basso Plays Queen 2025 | il rock sinfonico conquista i teatri italiani

Spettacolo.periodicodaily.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 5 ottobre nei grandi teatri italiani i capolavori dei Queen rivivono nella rilettura sinfonica del Maestro Diego Basso: dai classici immortali a” Innuendo”, con la potenza della chitarra di Stef Burns. Non un semplice tributo: l’anima sinfonica dei Queen nel progetto di Diego Basso. La leggenda dei Queen rivive in una nuova, emozionante chiave sinfonica grazie al progetto ideato e diretto dal Maestro Diego Basso. A partire da domenica 5 ottobre 2025, il tour Diego Basso Plays Queen 2025 porterà la potenza della musica rock e la raffinatezza orchestrale nei grandi teatri italiani, con un’energia travolgente e una cura artistica fuori dal comune. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

diego basso plays queen 2025 il rock sinfonico conquista i teatri italiani

© Spettacolo.periodicodaily.com - ? Diego Basso Plays Queen 2025: il rock sinfonico conquista i teatri italiani

In questa notizia si parla di: diego - basso

La Rocca dei Tempesta ospita l'omaggio a Ennio Morricone del Maestro Diego Basso

Diego Basso Plays Queen 2025

Diego Basso Plays Queen 2025: la tournée rock sinfonica con Stef Burns alla chitarra - Parte domenica 5 ottobre 2025 dall'Auditorium della Conciliazione di Roma la nuova tournée italiana di Diego Basso Plays Queen, progetto ideato . Scrive ondarock.it

Diego Basso plays Queen, il tour arriva in Italia per dieci concerti - Partirà venerdì 4 ottobre dal Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano la tournée italiana di “Diego Basso Plays Queen”, progetto ideato dal Direttore d’orchestra Diego Basso, che attraversa, grazie ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Diego Basso Plays Queen