? Diego Basso Plays Queen 2025 | il rock sinfonico conquista i teatri italiani

Dal 5 ottobre nei grandi teatri italiani i capolavori dei Queen rivivono nella rilettura sinfonica del Maestro Diego Basso: dai classici immortali a” Innuendo”, con la potenza della chitarra di Stef Burns. Non un semplice tributo: l’anima sinfonica dei Queen nel progetto di Diego Basso. La leggenda dei Queen rivive in una nuova, emozionante chiave sinfonica grazie al progetto ideato e diretto dal Maestro Diego Basso. A partire da domenica 5 ottobre 2025, il tour Diego Basso Plays Queen 2025 porterà la potenza della musica rock e la raffinatezza orchestrale nei grandi teatri italiani, con un’energia travolgente e una cura artistica fuori dal comune. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

