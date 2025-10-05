? Diego Basso Plays Queen 2025 | il rock sinfonico conquista i teatri italiani
Dal 5 ottobre nei grandi teatri italiani i capolavori dei Queen rivivono nella rilettura sinfonica del Maestro Diego Basso: dai classici immortali a” Innuendo”, con la potenza della chitarra di Stef Burns. Non un semplice tributo: l’anima sinfonica dei Queen nel progetto di Diego Basso. La leggenda dei Queen rivive in una nuova, emozionante chiave sinfonica grazie al progetto ideato e diretto dal Maestro Diego Basso. A partire da domenica 5 ottobre 2025, il tour Diego Basso Plays Queen 2025 porterà la potenza della musica rock e la raffinatezza orchestrale nei grandi teatri italiani, con un’energia travolgente e una cura artistica fuori dal comune. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Il Maestro Diego Basso, l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy portano sul palco capolavori immortali come Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e The Show Must Go On. Special guest: Stef Burns, storico chitarrista
