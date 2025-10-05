? Eventi in Jazz 2025 | Ian Shaw e Sarah Jane Morris inaugurano la rassegna a Busto Arsizio Eventi in Jazz

Sarà un doppio concerto per palati fini quello in programma venerdì 10 ottobre a Busto Arsizio (Va) nell’ambito di Eventi in Jazz, la rassegna organizzata dall’associazione VCO con la direzione artistica di Mario Caccia: sul palco del Teatro Sociale di Busto Arsizio sarà la volta, infatti, di Ian Shaw e Sarah Jane Morris, ovvero due delle più belle e ammalianti voci della scena musicale internazionale, entrambe in arrivo dal Regno Unito Ian Shaw: l’eleganza del jazz britannico con un quartetto italiano per “Eventi in Jazz”. Venerdì 10 ottobre, il Teatro Sociale di Busto Arsizio ospiterà un imperdibile concerto-evento per amanti della musica raffinata: una serata speciale della rassegna Eventi in Jazz, promossa dall’associazione VCO con la direzione artistica di Mario Caccia. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

