Zverev punge | Le superfici sono tutte uguali vogliono favorire Sinner e Alcaraz

Le parole del tedesco fanno eco a quelle pronunciate da Roger Federer qualche giorno fa al podcast di Andy Roddick. Il numero 3 al mondo: "E' ovvio che i direttori dei tornei vadano in questa direzione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zverev punge: "Le superfici sono tutte uguali, vogliono favorire Sinner e Alcaraz"

