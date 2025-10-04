Zverev | I direttori dei tornei vogliono che Sinner e Alcaraz vadano sempre in finale questo deve cambiare

Dopo aver battuto il n.76 del mondo nel secondo turno al Master 1000 di Shanghai, Zverev si è interrogato sul perché le superfici nel tennis ormai siano pressocché tutte simili. Specie parlando di velocità della palla e quindi rimbalzi. Prima – cosa che ha denunciato in qualche modo anche Federer giorni fa – non era possibile giocare allo stesso modo tatticamente su erba, cemento e terra rossa. Ora invece sembra tutto più standardizzato, forse per motivi di spettacolarizzazione. Ne parla L’Equipe. Zverev: «Odio quando la velocità dei campi è la stessa dappertutto». « Odio quando la velocità dei campi è la stessa ovunque. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zverev: «I direttori dei tornei vogliono che Sinner e Alcaraz vadano sempre in finale, questo deve cambiare»

