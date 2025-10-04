Zlatan fa 44! Ma per il suo Milan può fare di più
Clima di festa in casa Milan. Per l’ottimo inizio di campionato, per la serenità ritrovata, e per il compleanno di Zlatan Ibrahimovic, leggenda del club. L’ex centravanti svedese spegne 44 candeline e, come ogni anno, il Milan gli ha fatto gli auguri sui propri canali social. Il video su Instagram. “Un campione e un leader dentro e fuori dal campo”. Queste le parole che accompagnano il video con le migliori immagini dell’Ibra rossonero nel corso degli anni, invecchiato nell’aspetto fisico ma eterno nella capacità di fulminare chiunque con quello sguardo così impenetrabile e pieno di sé. Quarantaquattro anni sono un traguardo importante, incastonato tra la voglia di guardare avanti e la necessità di voltarsi per ricordare ciò che si è stati. 🔗 Leggi su Milanzone.it
