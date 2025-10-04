Zhegrova scalda i motori verso Juve Milan | Tudor ha in mente un piano preciso verso la sfida dell’Allianz Stadium Le ultimissime

Juventusnews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zhegrova scalda i motori, panchina strategica per il Milan: il suo ruolo sarà quello di spaccare la partita con la sua velocità nella ripresa. Nessuna bocciatura, ma una scelta tattica precisa, un ruolo studiato su misura per le sue caratteristiche. In vista del big match di domani contro il  Milan,  Igor Tudor  ha disegnato un piano ben preciso per  Edon Zhegrova. Come riportato da  Tuttosport, l’esterno kosovaro partirà dalla panchina, ma con una missione specifica: essere l’arma in più da lanciare nella ripresa per spaccare la partita. Zhegrova Juve: l’uomo per il secondo tempo. La logica dietro la scelta di  Tudor  è duplice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

zhegrova scalda i motori verso juve milan tudor ha in mente un piano preciso verso la sfida dell8217allianz stadium le ultimissime

© Juventusnews24.com - Zhegrova scalda i motori verso Juve Milan: Tudor ha in mente un piano preciso verso la sfida dell’Allianz Stadium. Le ultimissime

In questa notizia si parla di: zhegrova - scalda

Zhegrova Juve, si scalda il possibile colpo: ci sono stati nuovi contatti! Svelata la mossa del club per provare a portarlo a Torino: tutti gli ultimi aggiornamenti

Zhegrova Juve, due bianconeri hanno iniziato a seguire l’obiettivo di mercato! L’indizio social scalda i tifosi: cosa è successo

Zhegrova Juve, l’affare si scalda: contatti costanti con il Lille! Possibile assalto dei bianconeri dopo queste due cessioni. La situazione

Pagina 0 | Zhegrova scalda i motori, Openda senza dubbi: Tudor e il piano per Juve-Inter - Puoi toccarli per provare a indovinare le forme, comprendere cosa ci sia dentro. tuttosport.com scrive

Juve, Zhegrova vola verso Torino: ecco cosa manca per Nico Gonzalez-Atletico | CM.IT - Esplode il mercato della Juventus nell’ultimo giorno prima del gong: Edon Zhegrova pronto a volare verso Torino, intanto Nico Gonzalez è a un passo dall’Atletico di Simeone Si è fatta attendere la ... Lo riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Zhegrova Scalda Motori Verso