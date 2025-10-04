Zhegrova scalda i motori verso Juve Milan | Tudor ha in mente un piano preciso verso la sfida dell’Allianz Stadium Le ultimissime

Zhegrova scalda i motori, panchina strategica per il Milan: il suo ruolo sarà quello di spaccare la partita con la sua velocità nella ripresa. Nessuna bocciatura, ma una scelta tattica precisa, un ruolo studiato su misura per le sue caratteristiche. In vista del big match di domani contro il Milan, Igor Tudor ha disegnato un piano ben preciso per Edon Zhegrova. Come riportato da Tuttosport, l’esterno kosovaro partirà dalla panchina, ma con una missione specifica: essere l’arma in più da lanciare nella ripresa per spaccare la partita. Zhegrova Juve: l’uomo per il secondo tempo. La logica dietro la scelta di Tudor è duplice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

