Zerbin | San Siro casa mia | ho fatto il raccattapalle nell' anno del Triplete

È cresciuto all'Inter ma è di proprietà del Napoli che lo ha dato in prestito: "Ora sono grato a Nicola: con lui mi sento importante". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zerbin: "San Siro casa mia: ho fatto il raccattapalle nell'anno del Triplete..."

Inizia adesso la presale #MyLiveNation dei biglietti per il tour negli Stadi di @tizianoferro! 30 maggio - Lignano, Stadio Teghil 6 giugno - Milano, Stadio San Siro 10 giugno - Torino, Allianz Stadium 14 giugno - Bologna, Stadio dall’Ara 18 giugno - Padova, Sta - facebook.com Vai su Facebook

Milano, il settembre bollente della giunta Sala: San Siro, Leonka e Piano Casa. Ed è caccia al nuovo assessore - Sono le previsioni di questo mese di settembre che si preannuncia bollente per la giunta del sindaco Beppe Sala. Riporta milano.corriere.it

Vendita di San Siro: in Comune il voto, allo stadio la protesta: "Un regalo ai privati. Perché?" - «Quella di oggi è una decisione cruciale per il futuro di San Siro – ha affermato la vicesindaca Anna Scavuzzo, seduta accanto al sindaco Beppe Sala –. Da msn.com