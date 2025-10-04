Zerbin Inter per il giocatore della Cremonese sarà sfida al passato | San Siro era la mia casa uno stadio speciale

Inter News 24 Zerbin Inter, il giocatore della Cremonese pronto a fare ritorno a Milano da avversario: le parole cariche d’emozioni del grigiorosso. Un ragazzo cresciuto con la maglia dell’ Inter, oggi pronto a sfidarla con la Cremonese. Alessio Zerbin, classe 1999, torna a San Siro, ma stavolta vestito con la divisa grigiorossa. Un incontro speciale per lui, che si prepara ad affrontare la squadra che lo ha formato come ha riferito lui stesso ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. “Ho tanti ricordi belli”, ammette Zerbin, che ha trascorso sette anni nel vivaio dell’ Inter, dalla categoria pulcini fino ai giovanissimi, vivendo l’esperienza di crescere in uno dei settori giovanili più prestigiosi d’Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com

