Zelensky | La Russia ha colpito una stazione ferroviaria decine di feriti
Volodymyr Zelensky ha denunciato un nuovo attacco russo avvenuto nella regione di Sumy. In un messaggio pubblicato su Telegram, il leader di Kyiv ha riferito di un «crudele attacco russo con un drone alla stazione ferroviaria di Shostka ». Zelensky ha spiegato che «tutti i servizi necessari sono già sul posto e hanno iniziato a prestare assistenza alle persone», precisando che al momento «si segnalano decine di feriti ». Il presidente ucraino ha accusato Mosca di colpire deliberatamente obiettivi civili, definendo l'episodio «terrorismo, che il mondo non ha il diritto di ignorare». Nel suo messaggio ha aggiunto: «Ogni giorno la Russia toglie vite umane.
