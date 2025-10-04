Zelensky | Crudele attacco russo con un drone contro una stazione Almeno 30 feriti a Shostka nella regione di Sumy
Attacco con droni su una stazione in Ucraina. Almeno 30 i feriti del raid russo secondo Kiev. “Sono stati due gli attacchi russi con droni, mirati e deliberati, contro treni passeggeri a Shostka, nella regione di Sumy. Non uno, ma due attacchi uno dopo l’altro. Una delle tattiche russe più barbare, il cosiddetto “doppio colpo”, con il secondo attacco che colpisce i soccorritori e le persone in fase di evacuazione” ha scritto su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. “I terroristi russi devono ricevere risposte forti per questo terrore deliberato e brutale contro i civili. Le parole non bastano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Zelensky: "Crudele attacco russo alla stazione ferroviaria di Shostka". Droni ucraini colpiscono una grande raffineria a Kirishi, nella regione di Leningrado
