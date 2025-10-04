« Crudele attacco russo con un drone alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. Tutti i servizi necessari sono già sul posto e hanno iniziato a prestare assistenza alle persone. Al momento si segnalano decine di feriti. I russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili. E questo è terrorismo, che il mondo non ha il diritto di ignorare. Ogni giorno la Russia toglie vite. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Zelensky: "Crudele attacco russo alla stazione ferroviaria di Shostka". Droni ucraini colpiscono una grande raffineria a Kirishi, nella regione di Leningrado