Zelensky | Crudele attacco russo alla stazione ferroviaria di Shostka Droni ucraini colpiscono una grande raffineria a Kirishi nella regione di Leningrado
« Crudele attacco russo con un drone alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. Tutti i servizi necessari sono già sul posto e hanno iniziato a prestare assistenza alle persone. Al momento si segnalano decine di feriti. I russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili. E questo è terrorismo, che il mondo non ha il diritto di ignorare. Ogni giorno la Russia toglie vite. 🔗 Leggi su Feedpress.me
