Inter News 24 Zamorano a InterTV. L’ex attaccante dell’Inter commenta la vittoria dei nerazzurri contro la Cremonese della sesta giornata di Serie A. Ivan Zamorano, ex attaccante dell’ Inter, ha commentato la vittoria dei nerazzurri contro la Cremonese, nel sesto turno di campionato che ha sancito l’ultimo incontro prima della pausa per gli impegni delle nazionali. La partita si è conclusa 4-1 a favore dei nerazzurri, ed ha permesso all’ Inter di conquistare la testa della Serie A in compagnia di Roma, Napoli e Milan. Nel post partita, Zamorano ha avuto parole di elogio per diversi giocatori della squadra, tra cui Niccolò Barella, Federico Dimarco e Ange-Yoan Bonny andati a segno nel match con Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zamorano a InterTV: «Barella perfetto, Lautaro è il leader che ogni squadra vorrebbe»