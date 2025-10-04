Questo week end la sfida tanto attesa è sicuramente quella tra Milan e Juventus e soprattuto tra Allegri e Tudor. Per raccontarla La Stampa ha intervistato Gianluca Zambrotta che di entrare ha grande esperienza. A suo avviso come sta la Juve? «Di sicuro non sta male. Se è vero che è reduce da quattro pareggi, dunque è lecito aspettarsi qualcosa in più, è anche vero che sta lassù in classifica, attaccata alle prime. Quindi non mi sembra una squadra in crisi. Tudor sta cambiando tanto per cercare equilibrio, diamogli tempo. Siamo solo all’inizio del campionato». Ci racconta il Tudor dei vostri tempi juventini? «Lo ricordo sempre con grande affetto: è un giocatore che ho conosciuto quando sono arrivato alla Juventus a 22 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zambrotta: «Non ricordavo le sfuriate di Allegri, queste giacche che volano, ma per quel che sta facendo vedere, non si discute»