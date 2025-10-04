YouTube Music potrebbe tradurre i testi delle canzoni

Pare che il team di sviluppatori di Google sia al lavoro su un nuovo strumento per le traduzioni su YouTube Music L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

youtube music potrebbe tradurreYouTube Music potrebbe limitare i testi delle canzoni agli utenti gratuiti - La decisione, a quanto pare, potrebbe essere legata ai costi delle licenze che YouTube Music deve corrispondere a società come LyricFind o Musixmatch, specializzate nella fornitura dei testi musicali. Come scrive hdblog.it

