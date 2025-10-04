Youth Fest Ecco i musicisti del futuro
I violinisti Georgy Kovalev e Giovanni Andrea Zanon, il violoncellista Alexey Stadler, il pianista coreano Yekwon Sunwoo, il contrabbassista Fabrizio Buzzi e le stelle della danza Virna Toppi, Gioacchino Starace e Agnese di Clemente, primi ballerini del corpo di ballo del Teatro alla Scala: saranno loro i protagonisti di " Dialoghi in movimento ", il concerto di apertura in programma stasera alle 19 al Teatro Petrarca di Arezzo della VI edizione di " Youth Music Festival ". Al via la rassegna che vede sul palco aretino le giovani promesse under 35 della musica classica internazionale, diretta dal violinista pluripremiato Giovanni Andrea Zanon, classe 1998. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Youth Music Fest. Le star under 35 della musica
