Yildiz Juventus e quella rivelazione di Del Piero | l’ha detto a sorpresa sul futuro del 10 bianconero! Cosa è successo

Juventusnews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz Juventus, l’ex capitano bianconero elogia il turco: l’attuale numero 10 ha l’atteggiamento giusto per scrivere la storia del club. Un’investitura che vale più di ogni altra, una benedizione che arriva direttamente dalla leggenda che ha reso iconica la maglia numero 10. In vista della partita contro il Milan Alessandro Del Piero  ha parlato di  Kenan Yildiz, e le sue parole sono un elogio totale al talento e, soprattutto, all’uomo. L’ex capitano bianconero ha svelato un dettaglio fondamentale, un’ambizione che testimonia la grandezza del progetto che il giovane turco ha in mente per sé e per la  Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz Juventus e quella rivelazione di Del Piero: l’ha detto a sorpresa sul futuro del 10 bianconero! Cosa è successo

In questa notizia si parla di: yildiz - juventus

