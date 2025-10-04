Yildiz Juventus e quella rivelazione di Del Piero | l’ha detto a sorpresa sul futuro del 10 bianconero! Cosa è successo
Yildiz Juventus, l’ex capitano bianconero elogia il turco: l’attuale numero 10 ha l’atteggiamento giusto per scrivere la storia del club. Un’investitura che vale più di ogni altra, una benedizione che arriva direttamente dalla leggenda che ha reso iconica la maglia numero 10. In vista della partita contro il Milan Alessandro Del Piero ha parlato di Kenan Yildiz, e le sue parole sono un elogio totale al talento e, soprattutto, all’uomo. L’ex capitano bianconero ha svelato un dettaglio fondamentale, un’ambizione che testimonia la grandezza del progetto che il giovane turco ha in mente per sé e per la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: yildiz - juventus
Yildiz Juventus, il rinnovo è a un passo: ecco quando può arrivare l’annuncio dei bianconeri! Tutti i dettagli
Juventus, Yildiz, un rinnovo per il futuro da stella
Yildiz omaggia Conceicao su Instagram: l’entusiasmo del turco per il ritorno del portoghese alla Juventus si traduce in una storia Instagram che gasa i tifosi – FOTO
? La carica di Kenan #Yildiz a pochi minuti dall'inizio di #VillarrealJuve. "Mi sento bene ad essere il leader di questa squadra, voglio fare bene". "#Tudor mi ha dato la libertà di giocare come so per aiutare il team". L’ARTICOLO COMPLETO DI JUVENTUS - facebook.com Vai su Facebook
[GdS] Formazioni Villarreal-Juventus ore 21: con Yildiz in avanti Koopmeiners e David ? http://urly.it/31cc35 - X Vai su X
Del Piero: «Il Milan è da scudetto. Yildiz vuole diventare il simbolo della Juve, spero si affidi alle persone giuste» - Yildiz vuole diventare il simbolo della Juve, spero si affidi alle persone giuste». Lo riporta calcionews24.com
Gazzetta dello Sport apre con Del Piero: "Milan da scudetto. Yildiz leader Juve" - A introdurre il match sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport è la bandiera biaconera Alex Del Piero, ... Riporta tuttonapoli.net