Yeman Crippa vince il Giro al Sas | bel ritorno dopo il ritiro ai Mondiali L’ultimo successo italiano era di Baldini

Yeman Crippa ha fatto il proprio ritorno in gara dopo essersi ritirato durante la maratona dei Mondiali. Il trentino si fermò nei pressi del 32mo chilometro sulle strade di Tokyo e oggi ha deciso di rimettersi in gioco proprio nella sua Trento, dove è andata in scena la 78ma edizione del Giro al Sas. Un italiano è tornato a imporsi in questa classica del calendario internazionale su strada, a ben diciannove anni di distanza dal successo di Stefano Baldini nel 2006. L’azzurro ha coperto il tracciato, di poco superiore ai dieci chilometri, con il tempo di 27:59, migliorando così di dieci secondi il vecchio primato, stabilito dall’etiope Telahun Haile Bekele nel 2019. 🔗 Leggi su Oasport.it

