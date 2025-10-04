Yeman Crippa vince il Giro al Sas | bel ritorno dopo il ritiro ai Mondiali L’ultimo successo italiano era di Baldini
Yeman Crippa ha fatto il proprio ritorno in gara dopo essersi ritirato durante la maratona dei Mondiali. Il trentino si fermò nei pressi del 32mo chilometro sulle strade di Tokyo e oggi ha deciso di rimettersi in gioco proprio nella sua Trento, dove è andata in scena la 78ma edizione del Giro al Sas. Un italiano è tornato a imporsi in questa classica del calendario internazionale su strada, a ben diciannove anni di distanza dal successo di Stefano Baldini nel 2006. L’azzurro ha coperto il tracciato, di poco superiore ai dieci chilometri, con il tempo di 27:59, migliorando così di dieci secondi il vecchio primato, stabilito dall’etiope Telahun Haile Bekele nel 2019. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: yeman - crippa
Yeman Crippa vince il Giro di Castelbuono! Un italiano trionfa dopo 36 anni, ora la maratona mondiale
Yeman Crippa vince il Giro delle Mura e si lancia verso la maratona dei Mondiali
Yeman Crippa rilancia: “Ho ceduto di testa, ma la maratona rimane il mio obiettivo”
Partecipa alla prima corsa ufficiale della community Amazfit insieme a @yemancrippa, campione europeo di mezza maratona 2024! Ritrovo presso @tenxathletics a Milano. Introduzione all'evento e incontro con Yeman Corsa di 8km nel cuore della città - facebook.com Vai su Facebook
?#YemanCrippa e il ritiro a Londra e ai mondiali di Tokyo: "Ha ceduto la testa" - X Vai su X
Prima vittoria, tempo record e tabù infranto: un super Yeman Crippa conquista il 78esimo Giro al Sass. "Sono stra-felice: ringrazio tutta la città per il sostegno" - Un successo emozionante, atteso, cercato e finalmente trovato: Yeman Crippa vince il Giro al Sass. ildolomiti.it scrive
Yeman Crippa vince il Giro al Sas: bel ritorno dopo il ritiro ai Mondiali. L’ultimo successo italiano era di Baldini - Yeman Crippa ha fatto il proprio ritorno in gara dopo essersi ritirato durante la maratona dei Mondiali. Come scrive oasport.it