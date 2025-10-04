Yacht di lusso in allestimento in fiamme nella Darsena Pisana

PISA – . L’incendio si è scatenato intorno alle 15 di ieri (3 ottobre) in via Traversa a Pisa e ha visto l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Pisa e Livorno. Due autopompe, una autobotte e un’autoscala sono intervenute per lo spegnimento, quindi sono partiti la bonifica e i rilievi per l’accertamento delle cause. Sul posto anche le forze dell’ordine. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it