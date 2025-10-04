Il settore dei videogiochi sta assistendo a un momento di grande fermento, con le principali aziende che si contendono la leadership del mercato. Tra queste, Xbox sembra aver ritrovato una certa stabilità dopo anni difficili, grazie a una strategia incentrata su titoli esclusivi e servizi come il Game Pass. Recenti sviluppi indicano che anche Xbox potrebbe incorrere in errori già visti nel passato, rischiando di compromettere i progressi fatti. In questo approfondimento si analizzano le recenti scelte di Microsoft e le conseguenze sul panorama competitivo tra console. l’aumento dei prezzi di game pass e le ripercussioni per xbox. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Xbox Game Pass aumenta i prezzi: PlayStation ha l’occasione per dominare