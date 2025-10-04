Xbox Game Pass alcuni giocatori riescono ancora ad usare la vecchia versione con il vecchio prezzo
In seguito alla riorganizzazione dei piani di Xbox Game Pass e ai recenti aumenti di prezzo, Microsoft ha confermato un dettaglio importante che farà tirare un sospiro di sollievo a molti utenti. Alcuni giocatori, infatti, possono ancora usufruire della vecchia versione del servizio, quella originale pensata esclusivamente per console, senza subire modifiche di prezzo o di contenuti. La conferma arriva direttamente da un rappresentante Xbox in una dichiarazione rilasciata a Polygon. L’azienda ha spiegato che tutti gli utenti attualmente abbonati a Xbox Game Pass per console e che hanno il rinnovo automatico attivo potranno continuare a utilizzare il proprio piano alle condizioni precedenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: xbox - game
Xbox e il problema del game pass: otto anni senza soluzione
Miglior sistema di combattimento RPG nel gioco gratis di Xbox Game Pass 2025
Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi gratis di Luglio 2025
Secondo Bloomberg, che cita al riguardo alcuni misteriosi 'ex-dipendenti' di Xbox, l'aumento di prezzo di Xbox Game Pass sarebbe da collegare direttamente alle mancate vendite di Call of Duty. - facebook.com Vai su Facebook
Microsoft commenta i rincari di Xbox Game Pass: “stiamo compensando aggiungendo maggiore valore al servizio” - X Vai su X
L'aumento del prezzo di Xbox Game Pass Ultimate provoca un contraccolpo in Brasile, Grecia e Sud America, sensibili ai costi - Alcune regioni sono state colpite molto più duramente degli Stati Uniti per quanto riguarda i prezzi del nuovo Xbox Game Pass di Microsoft, con un aumento del prezzo fino al 100% in alcune situazioni. Riporta notebookcheck.it
Xbox Game Pass: annunciati i nuovi tier Essential, Premium e Ultimate - Come un fulmine a ciel sereno, Microsoft attraverso i suoi canali social ufficiali ha annunciato delle modifiche ai diversi piani del servizio in abbonamento Xbox Game Pass, che già da oggi andranno a ... Secondo mondoxbox.com