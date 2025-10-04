xbox game pass alcuni giocatori riescono ancora ad usare la vecchia versione con il vecchio prezzo

In seguito alla riorganizzazione dei piani di Xbox Game Pass e ai recenti aumenti di prezzo, Microsoft ha confermato un dettaglio importante che farà tirare un sospiro di sollievo a molti utenti. Alcuni giocatori, infatti, possono ancora usufruire della vecchia versione del servizio, quella originale pensata esclusivamente per console, senza subire modifiche di prezzo o di contenuti. La conferma arriva direttamente da un rappresentante Xbox in una dichiarazione rilasciata a Polygon. L’azienda ha spiegato che tutti gli utenti attualmente abbonati a Xbox Game Pass per console e che hanno il rinnovo automatico attivo potranno continuare a utilizzare il proprio piano alle condizioni precedenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

