Xbox aumenta i prezzi del Game Pass e l’ex presidente dell’FTC critica l’acquisizione di Activision

Microsoft ha annunciato nei giorni scorsi un nuovo aumento dei prezzi di Xbox Game Pass, la piattaforma di abbonamento che offre accesso a centinaia di giochi su console, PC e cloud. Un cambiamento che arriva in un momento delicato e che ha riacceso le critiche legate all’acquisizione di Activision Blizzard, completata nell’ottobre 2023 per 69 miliardi di dollari. A commentare la situazione è stata Lina Khan, ex presidente della Federal Trade Commission (FTC) statunitense, che in passato aveva tentato di bloccare l’accordo temendo proprio conseguenze di questo tipo. Secondo Khan, gli aumenti di prezzo e i licenziamenti avvenuti in Xbox negli ultimi mesi rappresentano la diretta conseguenza di una concentrazione eccessiva del mercato: “L’acquisizione di Activision da parte di Microsoft è stata seguita da forti aumenti di prezzo e licenziamenti, con effetti negativi sia per i giocatori che per gli sviluppatori. 🔗 Leggi su Game-experience.it

