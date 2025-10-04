Xavi svela l’incredibile trattativa segreta | Potevo andare in Italia nel 2008 ma…

Inter News 24 Xavi rivela il retroscena di mercato del 2008: ecco dove avrebbe potuto giocare il fenomeno del Barcellona. Xavi Hernandez, ex centrocampista e allenatore del Barcellona, ha rivelato un retroscena che riguarda anche l’ Inter nel corso di un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio. L’ex fuoriclasse spagnolo ha spiegato di essere stato vicino a trasferirsi in Serie A e in particolare al club nerazzurro. Xavi ha ricordato che già nel 1999 era stato vicino a lasciare il Barcellona per il Milan, all’epoca guidato da Adriano Galliani. «Da giocatore sono stato vicino a lasciare il Barcellona per una squadra italiana, il Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

